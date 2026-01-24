altoatesino salvato dalla regola del caldo

Jannik Sinner ha affrontato un difficile terzo turno agli Australian Open, sfidando non solo Eliot Spizzirri ma anche le elevate temperature di Melbourne, che hanno raggiunto quasi i 40°C. Nonostante le condizioni avverse, il tennista altoatesino è riuscito a superare questa sfida, dimostrando resilienza e determinazione in un contesto particolarmente impegnativo.

Anche se sulla carta sembrava un impegno agevole, Jannik Sinner ha rischiato di essere eliminato al terzo turno degli Australian Open non soltanto dal suo avversario, l'americano Eliot Spizzirri, ma anche e soprattutto dal caldo feroce che c'è in questi giorni nella zona di Melbourne dove si disputa il torneo dello Slam con temperature anche prossime ai 40°C. Le condizioni di Sinner. " Oggi ho faticato fisicamente. Sono stato fortunato con la regola del caldo", ha dichiarato Sinner al termine della gara sottolineando che poi, dopo la breve pausa di 10 minuti per la chiusura del tetto del campo, le condizioni più fresche lo hanno aiutato molto di più rispetto al caldo estenuante dei primi due set. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

