Alluvioni 2023 e 2024 | risarciti alle Cab della provincia di Ravenna 16 mln di euro

Nel 2023 e 2024, le Cooperative Agricole Braccianti (Cab) della provincia di Ravenna hanno ricevuto complessivamente 16 milioni di euro in risarcimenti per gli alluvioni. Questa misura mira a sostenere le comunità locali colpite dagli eventi meteorologici estremi, evidenziando l’impegno delle istituzioni nel supporto alle imprese agricole e alle zone più vulnerabili della regione.

Ravenna, 24 gennaio 2026 – Ammontano a 1 6 milioni di euro i r isarcimenti alle Cab (acronimo delle Cooperative Agricole Braccianti ) della provincia di Ravenna, segnatamente agli eventi alluvionali del 2023 e del 2024. Le Cooperative Agricole Braccianti della nostra provincia hanno chiuso positivamente le istruttorie di primo e secondo livello per ottenere i suddetti risarcimenti legati alla piattaforma Sfinge e la Struttura Commissarial e, guidata dall 'ingegner Fabrizio Curcio, emanando quasi tutti i decreti per la concessione dell' acconto del 50% del contributo riconosciuto. Allerta meteo gialla in Emilia Romagna: attenzione ai fiumi in queste zone Un risultato importante che consentirà, sommate tutte le linee di finanziamento attivate sul fronte alluvione, di ottenere, come detto, oltre 16 milioni di euro di risarcimenti, a fronte di 30 milioni di euro di danni accertati.

