danni per le alluvioni del 2023 a lucca arrivano 300mila euro

Nel 2023, le alluvioni in Toscana hanno causato ingenti danni. A Lucca, sono stati destinati 300mila euro per il ripristino e la riparazione dei danni, nell’ambito di un finanziamento complessivo di oltre 4,7 milioni di euro assegnati dal Capo della Protezione Civile.

Le ferite lasciate dall’alluvione che ha colpito la Toscana nell’ottobre 2023 trovano ulteriori risorse e risposte concrete: venerdì sera, infatti, è arrivata la comunicazione ufficiale di un nuovo finanziamento, in riferimento all’Ordinanza del Capo della Protezione Civile del 2023, che assegna al Consorzio di Bonifica Toscana Nord risorse per oltre 4 milioni e 760mila euro. Fanno parte dei 131 milioni di euro stanziati nei giorni scorsi dal Governo per l’alluvione e i nubifragi che tra fine ottobre e inizio novembre 2023 colpirono la Toscana a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. A dare l’annuncio il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che di quella emergenza era infatti stato il commissario delegato. Lanazione.it

