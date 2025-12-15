Liguria allerta gialla per neve nell’entroterra del Ponente da mezzanotte alle 14 di martedì 16 dicembre | a rischio A6 e A26
Lungo l'entroterra del Ponente ligure, è prevista un'allerta gialla per neve da mezzanotte alle 14 di martedì 16 dicembre. La perturbazione interessa i versanti padani sopra i 400-500 metri, con possibili disagi sulla viabilità autostradale delle tratte A6 e A26, a causa delle condizioni meteorologiche avverse.
L’allerta di Arpal per neve riguarda i versanti padani di ponente (Zona D) sopra i 400- 500 m, con coinvolgimento dei tratti autostradali della A6 e della A26. Ilsecoloxix.it
