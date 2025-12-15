Liguria allerta gialla per neve nell’entroterra del Ponente da mezzanotte alle 14 di martedì 16 dicembre | a rischio A6 e A26

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lungo l'entroterra del Ponente ligure, è prevista un'allerta gialla per neve da mezzanotte alle 14 di martedì 16 dicembre. La perturbazione interessa i versanti padani sopra i 400-500 metri, con possibili disagi sulla viabilità autostradale delle tratte A6 e A26, a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

liguria allerta gialla per neve nell8217entroterra del ponente da mezzanotte alle 14 di marted236 16 dicembre a rischio a6 e a26

© Ilsecoloxix.it - Liguria, allerta gialla per neve nell’entroterra del Ponente da mezzanotte alle 14 di martedì 16 dicembre: a rischio A6 e A26

L’allerta di Arpal per neve riguarda i versanti padani di ponente (Zona D) sopra i 400- 500 m, con coinvolgimento dei tratti autostradali della A6 e della A26. Ilsecoloxix.it

Liguria, allerta gialla per neve: le previsioni di Arpal

Video Liguria, allerta gialla per neve: le previsioni di Arpal

liguria allerta gialla neveLiguria, allerta gialla per neve nell’entroterra del Ponente da mezzanotte alle 14 di martedì 16 dicembre: a rischio A6 e A26 - L’allerta di Arpal per neve riguarda i versanti padani di ponente (Zona D) sopra i 400- ilsecoloxix.it

liguria allerta gialla neveAllerta gialla valanghe sulle Alpi Liguri Sud: comunicazione Arpal per il 4 e 5 dicembre - Allerta valanghe gialla sulle Alpi Liguri Sud per il 4 e 5 dicembre: Arpal segnala rischio moderato sopra i 1. ligurianotizie.it