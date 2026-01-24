In vista delle prossime partite, Allegri ha aggiornato sulle condizioni dei suoi giocatori, sottolineando che Leao ha riportato un dolore minimo e attendendo notizie su Saelemaekers. Il tecnico del Milan ha inoltre commentato la Roma, definendola una squadra solida ma non una sorpresa. Infine, ha espresso apprezzamento per Gasperini, riconoscendolo come un avversario competitivo capace di lottare con le grandi del campionato.

"Sapevo che la Roma con Gasperini avrebbe lottato: quella di domani sarà una partita tecnica contro la migliore difesa del campionato". Max Allegri ha le idee chiare e non intende abbassare la guardia. Poi si sofferma sui singoli: "Saelemaekers? Ieri stava molto meglio, oggi deciderò se farlo partire titolare o meno. Procede bene invece il recupero di Gimenez: da qui a fine stagione diventerà una risorsa". Il tecnico rossonero ha poi commentato la visita dei vertici rossoneri alla squadra: "Ha fatto molto piacere a tutti. È un momento importante della stagione dove ci giochiamo l'entrata in Champions League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Allegri: "Leao dolore minimo, vediamo Saelemaekers. La Roma? Non è una sorpresa"

Allegri: “Saelemaekers sta meglio. Leao? Convive col dolore. Manca la continuità, ma …”Alla vigilia del match tra Roma e Milan, Massimiliano Allegri ha fornito aggiornamenti sulle condizioni dei suoi giocatori.

Leggi anche: Milan-Roma, Allegri: “Leao è a posto, Gimenez vediamo”

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Costacurta dopo Milan-Lecce: Se Leao non alza il livello devono guardarsi indietro; Milan-Leao, offerta in arrivo: il Bayern Monaco fa sul serio.

Allegri: Leao dolore minimo, vediamo Saelemaekers. La Roma? Non è una sorpresaIl tecnico rossonero elogia Gasperini: Sapevo che con lui in panchina avrebbe lottato con noi per un posto in Champions. Che piacere la visita di Cardinale ... gazzetta.it

Roma-Milan, parla Allegri: la decisione su Saelemaekers e LeaoIl Milan a caccia dei tre punti contro la Roma per non far scappare l'Inter: Allegri fa il punto della situazione in conferenza. spaziomilan.it

Capello: "Se vince anche con la Roma, Allegri non si può più nascondere. Leao Si vede che non sta bene" #MilanPress - facebook.com facebook

Dubbio Allegri, il QS: "Leao o Nkunku per un Milan al top col Lecce" x.com