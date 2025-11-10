bandito solitario in azione incappucciato e col coltello semina il panico nel bar

Viareggio, 10 novembre 2025 – Non erano neppure le 8 di mattina quando all’interno del Carmencita caffè in piazza Mazzini fa irruzione un uomo. Ha il volto mascherato con cappellino da baseball e una sciarpa bianca calata sul viso a coprire la bocca. Ma soprattutto brandisce un coltello. Un coltello lungo, di una ventina di centimetri circa. Sono momenti di paura quelli che vivono due uomini del personale del locale (Alex che lo gestisce e Michele che è un dipendente) e altri 5-6 avventori che a quell’ora sorseggiavano tranquillamente il loro caffè e consumavano il rito della colazione al bar. Forse l’uomo, italiano, non pensava che ci fosse così tanta gente all’interno del bar a quell’ora e così, forse preso dalla furia, si è limitato a intimare qualche minaccia e allungare la mano oltre il bancone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

