È scomparso Nazzareno Canuti, ex difensore noto per aver vinto lo scudetto del 1980 con l’Inter. Nel corso della sua carriera, ha anche giocato con il Milan in Serie B, dopo essere stato temporaneamente prestato ai rossoneri durante una stagione difficile per il club. La sua carriera ha attraversato momenti importanti nel calcio italiano, lasciando un ricordo significativo tra gli appassionati.

Lutto nel mondo del calcio: è improvvisamente scomparso ad appena 70 anni, Nazzareno Canuti, ex difensore di Inter e Milan, fino agli anni Ottanta uno dei pochissimi (14) giocatori ad aver vestito entrambe le maglie delle squadre di Milano. La sua fede, però, non era mai stata in discussione: "L'Inter è l'Inter: si ama", aveva raccontato alla Gazzetta pochi mesi fa. Tanto da firmare i messaggi su Whatsapp con un cuore nero e uno azzurro. "Nazza", come era soprannominato, era cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, con cui aveva debuttato nel 1975. Il momento più alto della sua storia interista (183 presenze in tutte le competizioni con 1 gol segnato in 7 stagioni) era stato a cavallo della fine degli anni Settanta e l'inizio degli Ottanta, periodo in cui aveva vinto lo scudetto 1979-80, con Bersellini in panchina, e due Coppe Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Addio a Nazzareno Canuti: vinse lo scudetto del 1980 con l'Inter e giocò in B col Milan

Leggi anche: Addio a Garritano, stroncato dalla leucemia. Vinse lo scudetto del '76 col Toro

È morto Cella, vinse lo scudetto del '71 con l'Inter e poi allenò i fratelli InzaghiSelezionato da Google per un esempio di testo, ecco un'introduzione sobria e chiara: È scomparso Cella, ex calciatore e allenatore italiano, morto all'età di 85 anni.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Addio a Giancarlo Tacchi, protagonista degli anni belli dei Lupi I funerali domani a Trasacco nella basilica di San Cesidio - facebook.com facebook