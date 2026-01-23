È morto Cella vinse lo scudetto del ' 71 con l' Inter e poi allenò i fratelli Inzaghi

Selezionato da Google per un esempio di testo, ecco un'introduzione sobria e chiara: È scomparso Cella, ex calciatore e allenatore italiano, morto all'età di 85 anni. Nel corso della sua carriera ha vinto lo scudetto con l'Inter nel 1971 e ha giocato anche con Piacenza, Atalanta e Torino, totalizzando 129 presenze. Successivamente ha allenato i fratelli Inzaghi, contribuendo al calcio italiano con il suo percorso professionale.

I punti più alti della carriera furono la medaglia d'oro nel 1959 con la maglia azzurra ai Giochi del Mediterraneo e lo scudetto '70-71 conquistato con la maglia dell'Inter. È morto a Bobbio (Pc), suo paese natale, Giancarlo "Caje" Cella, 85 anni, ex difensore-centrocampista (prima mezzala, poi mediano, infine libero) di Piacenza, Novara, Torino, Catania, Atalanta e Inter. Al suo attivo anche 9 presenze e 2 gol nella nazionale Under 21. Nel Toro il suo debutto in A, quella granata è stata la sua più lunga militanza (129 partite). Al termine della carriera, interrotta da un grave infortunio che gli precluse la convocazione in Nazionale per il Mondiali del 1962, divenne allenatore guidando le giovanili dell'Inter e diventando anche viceallenatore dei nerazzurri prima di sedere sulle panchine di Pavia, Carpi, Spal e Suzzara, e infine responsabile del settore giovanile del Piacenza dove ha allenato sia Pippo che Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

