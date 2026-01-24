Una vicenda misteriosa coinvolge un parroco siciliano accusato di omicidio, ma la vittima, Samantha Castelli, è un personaggio inventato. Per anni, sui social e nelle redazioni locali, sono state diffuse false testimonianze di una donna mai esistita, accusando ingiustamente il sacerdote di gravi reati. Questa storia solleva importanti riflessioni sulla diffusione di informazioni false e sulla responsabilità nell'era digitale.

Per anni avrebbe diffuso sui social e nelle redazioni giornalistiche siciliane la storia di una donna mai esistita, accusando un sacerdote di averla stuprata, uccisa e fatta sparire con la complicità di altri religiosi. L’indagine e le misure disposte dal gip Un trentacinquenne di Siculiana è ora indagato per stalking ai danni del parroco di una chiesa di Agrigento: il gip ha disposto per lui il divieto di avvicinamento e il controllo con braccialetto elettronico. La campagna persecutoria e la figura inesistente Secondo la Procura, l’uomo avrebbe costruito una campagna persecutoria attraverso profili falsi, diffondendo messaggi, foto e video sulla presunta scomparsa di una certa Samantha Castelli, figura rivelatasi inesistente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Accuse di omicidio contro un parroco, ma la vittima non esiste: la storia inventata di “Samantha Castelli”

