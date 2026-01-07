Ha oltre 300 mila abbonati sta in diretta ininterrottamente ma non esiste La storia della regina di Twitch Neuro-sama

Neuro-sama è una figura virtuale di grande successo su Twitch, con oltre 300 mila abbonati. In diretta continua, si dedica a giochi, karaoke e intrattenimento, creando un’esperienza unica per il pubblico. Pur non esistendo come persona reale, questa intelligenza artificiale ha conquistato molti spettatori, diventando una delle protagoniste più riconoscibili della piattaforma. La sua storia rappresenta un esempio di innovazione e nuove forme di intrattenimento nel mondo digitale.

Gioca ai videogiochi, canta canzoni al karaoke e intrattiene le persone con le dirette sulla piattaforma Twitch. Secondo TwitchTracker, la streamer con più abbonamenti sull’app è Neuro-sama e ha una caratteristica particolare: non è umana. Ogni movimento della VTuber (Virtual Youtuber) dai codini biondi è generato da un’ Intelligenza artificiale basata su modelli linguistici, combinati a software di sintesi vocale e animazione digitale. Il canale che gestice Neuro-sama si chiama Vedal987 e ha raggiunto oltre 304 mila abbonamenti attivi, più del doppio di Jynxzi, secondo nella speciale classifica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

