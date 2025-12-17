Accoltellato davanti a scuola a Sesto | grave 18enne dopo una lite

Un episodio grave scuote Sesto San Giovanni: un giovane di 18 anni è stato accoltellato all’esterno di una scuola superiore, suscitando paura tra studenti e cittadini. L’aggressione è avvenuta poco prima delle 13 di mercoledì 17 dicembre, lasciando tutti sgomenti di fronte a un evento che mette in luce la tensione e il clima di insicurezza che si respira nell’hinterland milanese.

Paura davanti a una scuola superiore di Sesto San Giovanni, nell'hinterland nord di Milano. Uno studente di 18 anni è stato accoltellato all'addome poco prima delle 13 di mercoledì 17 dicembre, mentre si trovava all'esterno dell'istituto De Nicola di via Saint Denis.

Studente di 18 anni accoltellato davanti a scuola: è gravissimo. “Resa dei conti”, aggressori in fuga - Sesto San Giovanni, il ragazzo dell'istituto superiore De Nicola ferito all’addome. msn.com

Sesto San Giovanni, spedizione punitiva all'uscita da scuola: in tre accoltellano studente 18enne ma è il bersaglio sbagliato - La vittima, un ragazzo egiziano, è stata trasportata d’urgenza al Niguarda. milano.corriere.it

