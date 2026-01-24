A Trieste, un giovane è stato denunciato per aver lasciato i propri animali domestici da soli in casa per due settimane. I cani e il gatto sono stati trovati in condizioni di abbandono e necessitano di cure. L’intervento delle forze dell’ordine ha evidenziato una grave negligenza nei confronti degli animali, che ora sono sotto tutela. La vicenda solleva l’attenzione sul rispetto delle responsabilità legate alla cura degli animali domestici.

È scattata una denuncia per abbandono di animali a Trieste. Un giovane residente in città è stato segnalato alle autorità dopo che due cani e un gatto sono stati trovati in condizioni di grave trascuratezza all’interno di un appartamento. L’episodio si è verificato il 14 gennaio scorso, quando gli agenti sono intervenuti in seguito a una segnalazione dei condomini. L’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando alcuni residenti di uno stabile in Viale Campi Elisi hanno contattato il numero di emergenza, preoccupati per i forti rumori e i lamenti di animali domestici provenienti da un appartamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Trieste, si assenta due settimane e lascia i cani in casa: in che condizioni sono stati trovati, denunciato

