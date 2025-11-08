Nell’opera collettiva Onoralamadre realizzata da 11 scrittrici e scrittori e curata da Barbara Belzini Nadia Busato affronta emozioni estreme che passano attraverso il rapporto con l’unica creatura al mondo che può cambiarti l’umore con una sola parola

L a motivazione che ha mosso Barbara Belzini, giornalista e critica cinematografic a, a convocare 11 tra scrittrici e scrittori (con una prevalenza delle prime) chiedendo loro di misurarsi con «l’unica creatura al mondo che può cambiarti l’umore con una sola parola, con un trillo del telefono», è, come lei stessa sintetizza, «più ambientale che personale». Il mondo, spiega la curatrice di Onoralamadre-Storie dal Paese ricco di madri e povero di figli, «continua a rimandarci un’immagine ideale, rifiutando di accogliere la possibilità che esistano madri inadeguate, faticose, giudicanti, madri a cui devi fare da madre». 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Nell’opera collettiva "Onoralamadre", realizzata da 11 scrittrici e scrittori e curata da Barbara Belzini, Nadia Busato affronta emozioni (estreme) che passano attraverso il rapporto con «l’unica creatura al mondo che può cambiarti l’umore con una sola parola»

News recenti che potrebbero piacerti

Quell’auto, testimone di una ferita ancora viva nella memoria collettiva, torna visibile come monumento alla verità e al coraggio civile Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. - facebook.com Vai su Facebook

Nadia Busato e il pensiero inconfessabile in “Una vita sulla pelle”, in “Onoralamadre” - Nell’opera collettiva "Onoralamadre", realizzata da 11 scrittrici e scrittori e curata da Barbara Belzini, Nadia Busato affronta emozioni (estreme) che passano attraverso il rapporto con «l’unica crea ... Come scrive iodonna.it