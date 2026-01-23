Zelensky attacca l?Europa | È divisa e non agisce Oggi vertice Kiev-Usa-Mosca

Oggi ad Abu Dhabi si svolge un vertice trilaterale tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, con l’obiettivo di discutere di pace e stabilità nella regione. Le tensioni tra le parti sono evidenti, con Zelensky che critica l’Europa per la sua divisione e insufficiente azione. L’incontro rappresenta un’occasione importante per cercare un dialogo diretto e valutare possibili soluzioni in un contesto di complessità internazionale.

Ucraini, russi e americani chiusi nella stessa stanza per parlare di pace. Incontro trilaterale: finalmente, nello scenario di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, oggi e domani si svolgerà un vertice fra le tre delegazioni di Ucraina, Russia e Stati Uniti. Reale, non con la formula annacquata dei mediatori che fanno la spola tra due camere diverse dove sono in attesa le delegazioni opposte. «La guerra in Ucraina deve finire» dice Trump. Potrebbero essere le ore della svolta e dell’accelerazione finale verso la pace in Ucraina, ma l’esperienza degli ultimi mesi invita alla prudenza. A confermare il trilaterale è stato Volodymyr Zelensky, al termine del suo discorso al World Economic Forum di Davos, dove è apparso più nervoso e spazientito del solito. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Leggi anche: Vertice a Ginevra Usa-Ue-Kiev, Trump apre a modifiche al piano, senatore repubblicano attacca Rubio: "Ha detto che è lista desideri di Mosca"

Leggi anche: Piano Usa: patto di non aggressione Mosca-Kiev-Europa, nessun soldato Nato stanziato in Ucraina | Zelensky chiede una "pace dignitosa"

