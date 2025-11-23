Vertice a Ginevra Usa-Ue-Kiev Trump apre a modifiche al piano senatore repubblicano attacca Rubio | Ha detto che è lista desideri di Mosca

Si riuniscono oggi a Ginevra delegazioni Usa, Ue e di Kiev per discutere a modifiche "pro-Kiev" del piano di pace di Trump. Il senatore repubblicano Mike Rounds attacca Rubio Si tiene oggi un vertice a Ginevra in cui parteciperanno delegazioni Usa, Ue e di Kiev. Il tema al centro dei colloqui. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vertice a Ginevra Usa-Ue-Kiev, Trump apre a modifiche al piano, senatore repubblicano attacca Rubio: "Ha detto che è lista desideri di Mosca"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Oggi il vertice Usa-Ue-Ucraina a Ginevra. Zelensky invia Yermak, salvato dopo lo scandalo tangenti malgrado il pressing per il siluramento, e l’ex ministro Umerov. Trump: «La mia proposta non è definitiva». - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, il piano choc Vertice a Ginevra L’Europa si gioca tutto @liberobatt, @Corriere Vai su X

Guerra Ucraina, il vertice Kiev-Usa-Ue a Ginevra. Rubio: «Piano scritto da noi, non è lista desideri di Mosca» - Ue sulla proposta statunitense per la pace in Ucraina. Scrive ilgazzettino.it

Il vertice Ue-Usa-Ucraina sul piano Trump - Il segretario di Stato americano Marco Rubio è atterrato a Ginevra, dove funzionari statunitensi, ucraini ed europei si stanno riunendo per discutere il piano del presidente Usa Donald Trump per porre ... Riporta ansa.it

Ucraina, vertice Usa-Ue-Kiev a Ginevra. Trump apre sul piano di pace. LIVE - Il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato speciale Steve Witkoff sono arrivati a Ginevra, dove nelle prossime ore parteciperanno ai colloqui con le delegazioni di Ucraina, Ue e dei lead ... Si legge su tg24.sky.it