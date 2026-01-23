White Chill Out Lungomare presenta il Temporary Sushi Corner a Pozzuoli, un’esperienza gastronomica temporanea dedicata al sushi. Questo progetto, disponibile fino al 15 febbraio, offre un’occasione unica di assaporare piatti di qualità in un ambiente rilassato. Un’iniziativa che unisce tradizione e innovazione, pensata per chi desidera scoprire nuove proposte culinarie senza rinunciare alla sobrietà e alla cura dei dettagli.

C’è un’idea di sushi che supera le mode e diventa racconto. È quella presentata al White Chill Out Lungomare in occasione della Cena di lancio del Temporary Sushi Corner, un progetto limited edition attivo fino al 15 febbraio. Un’esperienza che unisce tecnica giapponese, cultura mediterranea e centralità assoluta della materia prima. Un nuovo linguaggio gastronomico . L'articolo White Chill Out Lungomare, nasce il Temporary Sushi Corner a Pozzuoli Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

