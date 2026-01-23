Welfare territoriale Villa Literno guida l’Assemblea dei sindaci dell’Ambito C07

Il Comune di Villa Literno ha assunto un ruolo di rilievo nella gestione del welfare territoriale dell’Agro Aversano, guidando l’Assemblea dei sindaci dell’Ambito C07. Questa iniziativa mira a rafforzare la collaborazione tra i comuni per migliorare i servizi sociali e le politiche di sostegno alla comunità locale, promuovendo un approccio più integrato e sostenibile alla tutela del benessere dei cittadini.

Il Comune di Villa Literno assume un ruolo centrale nella nuova governance del welfare territoriale dell'Agro aversano. I sindaci dell'Ambito C07 hanno infatti individuato l'ente liternese come rappresentante dell'Assemblea dei sindaci, attribuendogli la funzione di presidente dell'organismo politico-strategico. Si tratta di un incarico di rilievo istituzionale che arriva in una fase di profondo riassetto del sistema dei servizi sociali. Il sindaco Valerio Di Fraia ha accolto la nomina sottolineando l'impegno a esercitare il ruolo con responsabilità e attenzione, in un momento delicato per l'intero territorio.

