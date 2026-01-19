La cresta nel recupero crediti mafioso | l' ombra di Pollicino tra Liegi e Porto Empedocle

Nell’ambito del recupero crediti mafioso, il termine

C'è un nome che ricorre con insistenza nelle carte dell'ultima inchiesta che ha scosso Porto Empedocle, quella che ha portato in carcere il quarantaduenne Giuseppe Grassonelli. C'è un nome che fa da ponte tra le polverose strade della Marina e i freddi canali di Liegi. È quello di Salvatore.

Il sangue come investimento, la droga come dividendo: la multinazionale del crimine tra Porto Empedocle e Germania

Un approfondimento sulla criminalità organizzata tra Porto Empedocle e Germania rivela una realtà più strutturata e professionale di quanto si possa immaginare. Dai verbali di un pentito emergono dettagli di un sistema che gestisce il sangue come investimento e la droga come dividendo, caratterizzato da dinamiche di tipo multinazionale. Questa analisi evidenzia un modello criminale organizzato, lontano dall’immagine di una malavita di provincia, ma piuttosto di un’azienda criminale complessa e articolata.

