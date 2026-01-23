voghera arrestato in ospedale un ricercato 36enne a tradirlo il suo atteggiamento sospetto

A Voghera, gli agenti del commissariato hanno arrestato un uomo di 36 anni, di origini ucraine, in ospedale. La sua condotta sospetta e i ripetuti furti commessi all’interno della struttura hanno portato all’identificazione e all’arresto, in esecuzione di un ordine di carcerazione pendente. L’intervento ha permesso di garantire maggiore sicurezza nel presidio sanitario e di contrastare i reati nella zona.

Voghera (Pavia), 23 gennaio 2026 – Ripetuti furti all’interno dell’ospedale. Partendo da questa criticità gli agenti del commissariato di Voghera hanno arrestato un cittadino di origini ucraine di 36 anni, senza fissa dimora, risultato destinatario di un ordine di carcerazione pendente. Le manette sono scattate mercoledì al termine di un’operazione nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio pianificato specificamente per l'area ospedaliera. Per rispondere alle segnalazioni di furti, era stato programmato un pattugliamento dei corridoi e delle aree comuni della struttura. Durante il servizio, l’attenzione dei poliziotti si è concentrata sul trentaseienne, il cui atteggiamento sospetto ha indotto gli agenti a procedere con un controllo identificativo approfondito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

