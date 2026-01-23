Vivi da solo e nessuno ti cerca da 48 ore? Ecco cosa succede con l’app Demumu che sta facendo discutere

Se vivi da solo e nessuno ti ha cercato nelle ultime 48 ore, potrebbe essere utile conoscere Demumu, un’app che sta attirando attenzione per le sue funzionalità di sicurezza e monitoraggio. Con l’aumento delle persone che scelgono di vivere in autonomia nelle grandi città, strumenti come Demumu possono offrire maggiore tranquillità. In questa introduzione, esamineremo come questa app si inserisce nelle nuove dinamiche di vita indipendente.

Vivere da soli non è più un’eccezione, ma una realtà sempre più diffusa nelle grandi città del mondo. Tra autonomia, libertà di gestione del proprio tempo e indipendenza, i lati positivi sono evidenti. Ma c’è un rovescio della medaglia che spesso si preferisce non affrontare: cosa succederebbe se un’emergenza ci colpisse quando siamo soli in casa, senza nessuno che possa accorgersene in tempo? È da questa domanda, apparentemente scomoda ma tremendamente concreta, che nasce Demumu, un’applicazione cinese che sta facendo discutere mezzo mondo. Il nome originale dell’app era ancora più diretto e provocatorio: Are you dead?, letteralmente “ Sei morto? “. 🔗 Leggi su Screenworld.it

