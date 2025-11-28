Per attivare la SIM devi usare lo SPID | ecco come funziona il nuovo sistema che sta facendo discutere

Il mondo della telefonia mobile in Italia compie un altro passo verso la semplificazione, ma a quale prezzo? Digi Italia ha annunciato ufficialmente il 27 novembre 2025 una novità destinata a cambiare l’esperienza di chi acquista SIM online: da oggi i nuovi clienti Digi Mobil possono utilizzare lo SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, come metodo di identificazione per attivare le schede telefoniche acquistate a distanza. Una svolta che si affianca al rinnovamento completo del sito web dell’operatore, ora raggiungibile al nuovo dominio digi.it, con una grafica ripensata e un nuovo shop online per l’acquisto di SIM e servizi in fibra. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Per attivare la SIM devi usare lo SPID: ecco come funziona il nuovo sistema che sta facendo discutere

Altri contenuti sullo stesso argomento

Per attivare un PAC devi essere titolare di un Contratto Widiba comprensivo di conto corrente e di servizi di investimento, attivare gratuitamente il servizio Gestito Online o essere assegnato a un Consulente Finanziario Widiba Per saperne di più: https://www.w - facebook.com Vai su Facebook

Come attivare una sim online, il modo più semplice: anche via Spid/Cie - Sta diventando più facile attivare una sim online, che abbiamo quindi comprato tramite sito dell’operatore e che ci è arrivata a casa. Riporta ilsole24ore.com

Migliori eSIM da usare negli Stati Uniti (novembre 2025) - Le eSIM sono la soluzione definitiva per connettersi a internet durante i viaggi negli Stati Uniti. Scrive msn.com