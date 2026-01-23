Violenze in carcere agente imputato | Ho picchiato detenuti punitemi

Nel contesto del maxi-processo sulle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, Michele Vinciguerra, agente penitenziario in pensione, ha ammesso di aver usato la forza sui detenuti durante le rivolte del 6 aprile 2020. In un'udienza durata circa quattro minuti, ha riconosciuto gli eccessi commessi e si è detto dispiaciuto. Questa testimonianza si inserisce in un procedimento che riguarda le responsabilità degli agenti penitenziari durante quegli eventi.

Tempo di lettura: 4 minuti Ha ammesso di aver picchiato i detenuti, di aver ecceduto in alcuni momenti con l’uso della forza e di vergognarsene l’imputato Michele Vinciguerra, agente penitenziario in pensione esaminato nel corso del maxi-processo sulle violenze commesse nel carcere di Santa Maria Capua Vetere dagli agenti penitenziari ai danni dei detenuti – insorti per il timore dei contagi da Covid – il 6 aprile 2020. Gli imputati sono 105. “ Il 6 aprile 2020 – racconta in aula Vinciguerra – misi in atto azioni di contenimento brutte nonchè azioni di attacco pessime verso i detenuti. Non voglio giustificarmi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

