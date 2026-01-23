Violenze in carcere agente imputato | Ho picchiato detenuti punitemi

Nel contesto del maxi-processo sulle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, Michele Vinciguerra, agente penitenziario in pensione, ha ammesso di aver usato la forza sui detenuti durante le rivolte del 6 aprile 2020. In un'udienza durata circa quattro minuti, ha riconosciuto gli eccessi commessi e si è detto dispiaciuto. Questa testimonianza si inserisce in un procedimento che riguarda le responsabilità degli agenti penitenziari durante quegli eventi.

Tempo di lettura: 4 minuti Ha ammesso di aver picchiato i detenuti, di aver ecceduto in alcuni momenti con l’uso della forza e di vergognarsene l’imputato Michele Vinciguerra, agente penitenziario in pensione esaminato nel corso del maxi-processo sulle violenze commesse nel carcere di Santa Maria Capua Vetere dagli agenti penitenziari ai danni dei detenuti – insorti per il timore dei contagi da Covid – il 6 aprile 2020. Gli imputati sono 105. “ Il 6 aprile 2020 – racconta in aula Vinciguerra – misi in atto azioni di contenimento brutte nonchè azioni di attacco pessime verso i detenuti. Non voglio giustificarmi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Violenze in carcere, agente imputato: “Ho picchiato detenuti, punitemi” Leggi anche: Violenze in carcere: ispettore imputato: “Colpii due detenuti ma ne ho difesi una decina” Leggi anche: Violenze in carcere: 18 archiviazioni, c’è agente suicida Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Prato, maxi-perquisizione nel penitenziario: controllati 564 detenuti Argomenti discussi: Pestaggi nel carcere di Firenze, nove agenti condannati per tortura; Violenze a Sollicciano, la Corte d’appello: Fu tortura. Nove agenti condannati; Disordini in carcere. Agente aggredito; Violenze in carcere a Santa Maria Capua Vetere, gli agenti: C'erano due catene di comando. Violenze nel carcere di Sollicciano, in appello riconosciuta la tortura: tra le pene più alte quella per una ispettriceLe condanne in appello per torture nel carcere di Sollicciano. Pene fino a 5 anni per un'ispettrice e agenti penitenziari per violenze sui detenuti. ilfattoquotidiano.it Pestaggi nel carcere di Firenze, nove agenti condannati per torturaLe violenze che hanno subito due detenuti del carcere di Sollicciano configurano il reato di tortura. ansa.it VIOLENZE SU MOGLIE E FIGLIA, ARRESTATO UN UOMO IN VALSUGANA Arrestato in Valsugana un uomo residente nella zona, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Trento su richiesta della Procura. L’indagi facebook Violenze sul padrone di casa, l’accusa chiede 11 anni di carcere. #aostasera #cronaca x.com

