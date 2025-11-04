Violenze in carcere | ispettore imputato | Colpii due detenuti ma ne ho difesi una decina

Tempo di lettura: 2 minuti “Ho visto frizioni, anche degenerazioni, e una confusione totale, cercando di intervenire dove ho avuto la chiara percezione che un detenuto stesse soccombendo”. E’ arrivata l’ora degli imputati di peso al processo per le violenze ai danni di detenuti avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il 6 aprile 2020. E’ uno di quelli Salvatore Mezzarano, allora ispettore al Reparto Nilo dove avvennero i pestaggi, finito in carcere per oltre 4 mesi per tali fatti, tanto che è il suo cognome a dare il titolo al maxiprocesso che vede imputati in 105 tra agenti penitenziari, funzionari del Dap e medici del carcere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Violenze in carcere: ispettore imputato: “Colpii due detenuti ma ne ho difesi una decina”

