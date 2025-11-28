Russia Viktor Orbán da Putin | Colloqui per porre fine all' invasione dell' Ucraina

Il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha iniziato la sua visita a Mosca, la capitale russa, dove incontrerà il presidente russo Vladimir Putin nel contesto dei crescenti sforzi.

