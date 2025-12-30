Calciomercato Juve per gennaio si cerca il vice-Yildiz | da Chiesa a Schade tutti i nomi nella lista di Comolli per rafforzare il reparto offensivo

Per il mercato di gennaio, la Juventus punta a rafforzare il reparto offensivo individuando un vice-Yildiz. Tra i nomi sulla lista di Comolli ci sono Chiesa e Schade, con l’obiettivo di garantire maggiore profondità e copertura a disposizione di Luciano Spalletti. La strategia della società mira a consolidare l’attacco e a consolidare le opzioni offensive per la seconda parte della stagione.

Calciomercato Juve, per gennaio si cerca il vice-Yildiz: da Chiesa a Schade, quanti nomi per rafforzare il reparto offensivo dei bianconeri La priorità della Juventus per il mercato di gennaio è chiara: proteggere il talento di Kenan Yildiz e garantire a Luciano Spalletti soluzioni offensive affidabili per la seconda parte di stagione.

