Viaggiare tutti in città

Viaggiare in città è un’esperienza quotidiana condivisa da molti. Che si scelga il tram, l’autobus o le linee metropolitane, questi mezzi rappresentano il modo più pratico per spostarsi nel territorio urbano. Ogni giorno, migliaia di cittadini percorrono le vie di Milano, attraversando il cuore della città e vivendo il ritmo di una mobilità che collega le diverse zone in modo efficiente e sostenibile.

Attraversare la città a bordo di un tram o di un autobus, oppure nel ventre di Milano, percorrendo una delle cinque linee metropolitane cittadine; un gesto compiuto quotidianamente da migliaia di persone. Ma non sempre spostarsi in città (specialmente in una grande città come Milano) è così facile e scontato. Anzi, a volte può rivelarsi una vera e propria corsa a ostacoli. Proprio per supportare tutti i suoi viaggiatori Atm ha lanciato un nuovo servizio, per una mobilità più inclusiva: da oggi è infatti possibile conoscere in tempo reale le informazioni sull'accessibilità delle fermate e dei mezzi di superficie della città mediante una nuova funzione sull'app Atm Milano.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.