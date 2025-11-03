Un viaggio che attraversa l’Italia da un capo all’altro è sempre una piccola avventura. Ma quando si parte da Palermo per raggiungere il Südtirol, al seguito della squadra di calcio per una trasferta in alta quota, la sfida diventa anche logistica: sette persone a bordo — quattro adulti e tre bambini — più i bagagli, l’attrezzatura e la voglia di arrivare senza stress dopo oltre 1.500 chilometri di strada. A rendere tutto possibile ci ha pensato il Mercedes-Benz Vito Tourer, nella versione lunga e allestimento ricco, che per l’occasione si è trasformato in un vero salotto viaggiante. Spazio, silenzio e comfort da ammiraglia si sono rivelati compagni perfetti per un’esperienza che va oltre la semplice trasferta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mercedes Vito Tourer: viaggiare in squadra, viaggiare comodi