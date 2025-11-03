Mercedes Vito Tourer | viaggiare in squadra viaggiare comodi
Un viaggio che attraversa l’Italia da un capo all’altro è sempre una piccola avventura. Ma quando si parte da Palermo per raggiungere il Südtirol, al seguito della squadra di calcio per una trasferta in alta quota, la sfida diventa anche logistica: sette persone a bordo — quattro adulti e tre bambini — più i bagagli, l’attrezzatura e la voglia di arrivare senza stress dopo oltre 1.500 chilometri di strada. A rendere tutto possibile ci ha pensato il Mercedes-Benz Vito Tourer, nella versione lunga e allestimento ricco, che per l’occasione si è trasformato in un vero salotto viaggiante. Spazio, silenzio e comfort da ammiraglia si sono rivelati compagni perfetti per un’esperienza che va oltre la semplice trasferta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
Mercedes Vito 2020: la PROVA SU STRADA del Furgone e della Tourer - Prima di tutto è bene chiarire un errore comune, che fa sempre sorridere, visto che molti pensano che il nome “Vito” si riferisca a un camionista italiano. Da motorionline.com
Mercedes eVito Tourer 2020: via alle vendite, prezzi da 57.611 euro [FOTO] - La Mercedes eVito Tourer, versione elettrica del van della Stella a tre punte che rappresenta la novità più importante del restyling del veicolo, è pronta al lancio commerciale con l’apertura delle ... Da motorionline.com
Nuovo Mercedes Vito Tourer, apoteosi dello spazio - Sì proprio Vito di casa Mercedes, come il martire cristiano venerato per il suo supplizio (ma il nome deriva dalla città basca di ... Secondo tgcom24.mediaset.it