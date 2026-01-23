Ecco un’introduzione chiara e sobria per Google, lunga fino a 80 parole: Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 23 gennaio 2026 alle ore 19:40. Astral Infomobilità segnala congestioni sulla Roma Fiumicino, causate da un veicolo in fiamme nei pressi del km 17, con incolonnamenti tra via Mario De Bernardi e Parco Leonardo. La circolazione sulla Flaminia è tornata alla normalità dopo un incidente a Morlupo.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Roma Fiumicino a causa di un veicolo che in precedenza ha preso fuoco nei pressi del km 17 restano incolonnamenti tra via Mario De Bernardi e Parco Leonardo in direzione del raccordo anulare al momento si transita su una sola corsia lungo il tratto interessato ci spostiamo sulla Flaminia dove a causa di un incidente all'altezza di Morlupo In entrambe le direzioni circolazione rientrata nella norma Invece sul Raccordo Anulare mentre in uscita dalla città permangono code sul tratto Urbano della A24 da via Togliatti fino allo stesso Raccordo da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità e tutto Apri YouTube un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-01-2026 ore 19:40

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 19:40Ecco un’introduzione originale, chiara e sobria, adatta a Google e lunga al massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 1 gennaio 2026 alle ore 19:40: si segnalano alcuni incidenti che causano disagi, tra cui un tamponamento sulla direttrice Firenze-Roma e il ripristino della circolazione sulla A24.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-01-2026 ore 19:40Le condizioni del traffico a Roma e nel Lazio sono attualmente caratterizzate da intensi rallentamenti sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare, a causa di code e lavori in corso.

