Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-01-2026 ore 18 | 10

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 23 gennaio 2026 alle ore 18:10. Astral Infomobilità fornisce informazioni in tempo reale su traffico e incidenti, tra cui un veicolo in panne al km 17 dell’autostrada Roma-Fiumicino, che causa code tra via Mario De Bernardi e Parco Leonardo. Si segnalano congestioni su diverse arterie principali, tra cui il raccordo anulare, la A24 e la Flaminia. Per ulteriori dettagli, consultare il servizio ufficiale

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio un invito All'attenzione per chi è in transito sull'autostrada Roma Fiumicino a causa della presenza di un veicolo in panne al km 17 ci sono incolonnamenti tra via Mario De Bernardi e Parco Leonardo in direzione del raccordo anulare è proprio sul raccordo il traffico intenso su entrambe le carreggiate in esterna code a tratti a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna code tra Cassia e Salaria è più avanti tra Nomentana e La Rustica in direzione dello stesso raccordo code sul tratto Urbano della A24 a partire dalla tangenziale est e sulla Flaminia qui a partire da Corso Francia da Gianguido Lombardi Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio alle ore 18:10 del 1 gennaio 2026.

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 23 gennaio 2026 alle ore 10:25.

