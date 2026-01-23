Ecco un’introduzione obiettiva e chiara sull’attuale situazione della viabilità a Roma e nel Lazio, basata sugli ultimi aggiornamenti di Astral Infomobilità. La nota fornisce una panoramica dei principali flussi di traffico e delle chiusure in corso, offrendo informazioni utili per chi si deve spostare nella zona. La comunicazione è rivolta a garantire un’informazione semplice, precisa e tempestiva, senza enfasi o sensazionalismi.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio Iniziamo dalla A1 Roma Napoli dove abbiamo incolonnamenti tra il noto per la A24 Roma Teramo e Valmontone verso Napoli traffico intenso Anche sul raccordo anulare con code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana in internal code tra Cassia bis Salaria tra Bufalotta e La Rustica in uscita dalla città code sul tratto Urbano della A24 dalla tangenziale est fino allo stesso raccordo e sulla Flaminia qui a partire da Corso Francia in chiusura dei Cantieri attivi sulla diramazione Roma Sud fino al 28 gennaio sarà chiuso per lavori il ramo di allacciamento per il raccordo anulare in direzione Appia in fascia oraria notturna tra le 21 e le 5 del mattino attenzione quindi alla segnaletica sul posto da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-01-2026 ore 17:25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 17:25Ecco un'introduzione corretta e sobria, ottimizzata per Google e di massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 1° gennaio 2026 alle ore 17:25: attualmente si registrano code sulla A24 tra Portonaccio e la tangenziale est, e rallentamenti lungo via Appia nei pressi di Frattocchie, Albano Laziale e Genzano di Roma.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-01-2026 ore 17:25Ecco un'introduzione chiara, sobria e ottimizzata per Google, lunga massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 17 gennaio 2026 alle 17:25.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-01-2026 ore 18 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-01-2026 ore 08 | 40.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-01-2026 ore 16:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A24 Roma Teramo per la presenza di ... romadailynews.it

Protesta inceneritore Roma, comitati chiedono intervento della Regione LazioGiovedì 8 gennaio una trentina di persone dell’Unione dei comitati contro l’inceneritore di Roma ha partecipato ad un sit-in di protesta sotto la sede della Regione Lazio. Pochi i manifestanti […] ... ecodallecitta.it

Roma - Stoccarda: Info Viabilità e Chiusure In occasione del match di oggi, giovedì 22 gennaio alle ore 21:00, sono previste importanti modifiche alla viabilità e divieti di sosta in diverse zone della città. Zona Centro (Via del Colosseo e limitrofe) Fino alle - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Giubileo, oggi chiude la Porta Santa di Santa Maria Maggiore: le misure per la viabilità x.com