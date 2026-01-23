Via Cardinal La Fontaine chiusa | Commercianti e residenti in difficoltà

Via Cardinal La Fontaine è stata temporaneamente chiusa per lavori, causando disagi a commercianti e residenti. La mancanza di dettagli precisi sulla durata della chiusura ha creato confusione tra chi vive e lavora nell’area. La comunicazione generica “fino a fine lavori” rende difficile pianificare attività e spostamenti, evidenziando la necessità di informazioni più chiare e tempestive sulla situazione.

“Confusione e disagi su via Cardinal La Fontaine. Commercianti e residenti si sono trovati improvvisamente di fronte ai cartelli di chiusura della strada per lavori, indicati con la generica dicitura “fino a fine lavori””. A sollevare la polemica è Matteo Achilli, consigliere comunale di Fratelli.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Via Cardinal La Fontaine chiusa un mese per lavori: come cambia la viabilitàDa mercoledì 21 gennaio, via Cardinal La Fontaine sarà chiusa al traffico per circa un mese, tra via Annio e l'intersezione con via delle Fabbriche. Leggi anche: Via San Lorenzo e via Cardinal La Fontaine chiuse al traffico per quattro giorni Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Via Cardinal La Fontaine chiusa un mese per lavori: come cambia la viabilità; Via Cardinal La Fontaine, partono i lavori: traffico vietato e rivoluzione del senso di marcia; Via Cardinal La Fontaine da rifare, apre il cantiere; Chiusa via Lorenzo da Viterbo: il motivo. Via Cardinal La Fontaine, partono i lavori: traffico vietato e rivoluzione del senso di marciaVia Cardinal La Fontaine si rifà il look: via i sampietrini divelti e gli avvallamenti, presto spazio a una pavimentazione nuova di ... msn.com Via Cardinal La Fontaine: dal 21 gennaio lavori di rifacimento della pavimentazioneRifacimento della pavimentazione di un tratto di via Cardinal La Fontaine, al via i lavori mercoledì 21 gennaio. L'intervento di manutenzione ordinaria interesserà la parte più ammalorata della via, o ... newtuscia.it Rifacimento della pavimentazione di un tratto di via Cardinal La Fontaine Al via i lavori mercoledì 21 gennaio. L'intervento di manutenzione ordinaria interesserà la parte più ammalorata della via, ovvero il tratto tra via Annio e l'intersezione con via delle Fabbri facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.