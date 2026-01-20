Via Cardinal La Fontaine chiusa un mese per lavori | come cambia la viabilità

Da mercoledì 21 gennaio, via Cardinal La Fontaine sarà chiusa al traffico per circa un mese, tra via Annio e l'intersezione con via delle Fabbriche. I lavori prevedono il rifacimento della pavimentazione, al fine di migliorare la sicurezza e la viabilità della zona. Durante il periodo di chiusura, si consiglia di seguire le deviazioni indicate e di pianificare eventuali percorsi alternativi.

Un tratto di via Cardinal La Fontaine chiude per lavori. Si tratta del rifacimento della pavimentazione tra via Annio e l'intersezione con via delle Fabbriche, al via mercoledì 21 gennaio. "L'intervento di manutenzione ordinaria - informa il Comune - interessa la parte più ammalorata della via e.

