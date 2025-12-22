Quasi sei etti di droga nello zaino arrestato sul treno Modena-Mantova

Un normale controllo a bordo di un treno regionale si è trasformato in un sequestro di droga grazie all'intuizione degli agenti della polizia ferroviaria di Modena. Durante il pattugliamento sulla linea Modena-Mantova, all’altezza della stazione di Reggiolo, la pattuglia ha arrestato un cittadino. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Quasi sei etti di droga nello zaino, arrestato sul treno Modena-Mantova Leggi anche: Ladispoli: quasi due etti di droga in casa, arrestato 20enne Leggi anche: Beccato con la droga nello zaino, arrestato a Tor San Lorenzo Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Santa Margherita Ligure, arrestato trentacinquenne per spaccio: sequestrati quasi quattro etti di hashish - Fermato dai carabinieri durante un controllo del territorio nel periodo prefestivo. lavocedigenova.it

Il trapper Daytona KK trovato con quasi sei chili di droga: condannato a tre anni e seimila euro di multa - Il trapper è stato condannato per direttissima dopo l’arresto di due giorni fa: era in possesso di quasi ... fanpage.it

Tre arresti per droga a Voghera: sequestrati quasi quattro etti di cocaina - Controlli di polizia in via Garibaldi: un uomo alla vista della volante ha tentato la fuga in monopattino ma è stato bloccato ... laprovinciapavese.gelocal.it

Santa Margherita Ligure, arrestato trentacinquenne per spaccio: sequestrati quasi quattro etti di hashish - facebook.com facebook

Santa Margherita Ligure, arrestato trentacinquenne per spaccio: sequestrati quasi quattro etti di hashish x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.