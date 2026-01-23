Valerio Crespi passa all’Union Brescia | prestito con diritto di opzione

L’U.S. Avellino 1912 annuncia la cessione temporanea di Valerio Crespi all’Union Brescia Srl, con diritto di opzione. Questa operazione permette al calciatore di affrontare una nuova esperienza nel campionato di interesse, mantenendo la possibilità di un futuro ritorno o di un trasferimento definitivo. La collaborazione tra le due società si inserisce in un percorso di valorizzazione dei talenti e di sviluppo delle competenze sportive del giocatore.

L'U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto all'Union Brescia Srl, a titolo temporaneo con diritto di opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Valerio Crespi. La società ringrazia il giocatore per il lavoro svolto in questi sei mesi in biancoverde e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della stagione.

