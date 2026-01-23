Valditara lancia l’allarme | Bambini di sei anni già sui siti porno L’appello ai genitori

Il ministro Valditara ha evidenziato una preoccupante realtà: alcuni bambini di soli sei anni già accedono a contenuti pornografici online. Un fenomeno che solleva importanti questioni sulla protezione dei minori e sulla necessità di un intervento educativo e preventivo. È fondamentale sensibilizzare genitori e insegnanti sui rischi di internet e adottare misure adeguate per tutelare la crescita sana dei più giovani.

(Adnkronos) – "Ci sono bambini di 6 anni che già frequentano siti pornografici: pensiamo al danno che questo reca allo sviluppo". È l'allarme lanciato dal ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, in un colloquio con 'il Giornale'. Secondo il ministro è fondamentale che ci sia "anche da parte dei genitori un esempio e un controllo – ha detto – E non abbiamo paura di ripristinare anche il senso del no, del dovere, il senso dei divieti e dei limiti". Valditara ha sottolineato l'importanza del supporto agli studenti fragili e ricorda che per la prima volta si sta facendo un lavoro di formazione, "specializzando degli insegnanti sul sostegno.

