Stop ai minori sui siti porno | dal 12 novembre serve la certificazione dell' età
Dal 12 novembre navigare sui siti per adulti non sarà più così immediato. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha deciso: basta autocertificazioni. Per accedere ai contenuti pornografici servirà una verifica certificata dell'identità digitale.Come funziona il nuovo sistema di verificaLa. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Stop ai permessi premio per Lorenzo Tinnirello, che preparò gli esplosivi che costarono la vita ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Non bastano gli incontri con gli studenti e il denaro versato ai Frati Minori. Gli ermellini: “Non pensa alle consegu - facebook.com Vai su Facebook
Siti porno vietati ai minori di 18 anni dal 12 novembre: stop all’autocertificazione. Ecco cosa accadrà a chi visita Pornhub e OnlyFans - Dal 12 novembre sarà impossibile accedere a siti come PornHub con la semplice autocertificazione. Si legge su ilfattoquotidiano.it
Agcom, stop ai siti porno senza verifica dell’età: data ed elenco completo - Dal 12 novembre 2025 i siti per adulti dovranno introdurre sistemi di verifica dell’età: chi non si adeguerà sarà oscurato in Italia ... Segnala quifinanza.it
Siti porno, dal 12 novembre 2025 stop all’accesso libero per 48 portali: ecco quali - AgCom ha pubblicato, sul proprio sito, la lista dei siti ai quali, a partire dal prossimo 12 novembre, non si potrà più accedere attraverso ... Lo riporta msn.com