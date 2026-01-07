Dopo i Labubu arriva il Mirumi | ecco come funziona e quanto costa il robot da borsetta che tiene compagnia e spopola sui social

Dopo i Labubu, ecco il Mirumi: il nuovo robot da borsetta che sta conquistando i social. Creato dalla startup giapponese Yukai Engineering, si tratta di un piccolo dispositivo che si aggancia a borse o zaini, offrendo compagnia e interazioni semplici. In questa guida scoprirai come funziona e quale è il suo costo, per capire se può essere la soluzione giusta per chi cerca un compagno digitale portatile.

Cerchi qualcuno che ti tenga sempre compagnia? Compra un Mirumi. La nuova moda arriva dal Giappone, dove la startup Yukai Engineering ha creato un piccolo robot-charm che si aggancia alla borsa o allo zaino. Mirumi non fornisce assistenza né ha funzioni smart. Dunque che cosa fa? Gira la testa, osserva chi passa, reagisce ai suoni, si ritrae con timidezza o si sporge con curiosità. L’ultima moda tecnologica è stata presentata durante la scorsa edizione del Ces (Consumer Electronics Show) a Las Vegas. I colori disponibili sono tre: grigio, rosa e avorio. Il prezzo di un Mirumi è di circa 100 euro e, al momento, sono in numero limitato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

