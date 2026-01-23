Una panoramica sulla storia dell’industria ferroviaria a Pistoia, che si estende per oltre centoventi anni. Questa mostra, aperta fino al 25 febbraio nelle Sale Affrescate di palazzo comunale, permette di esplorare l’evoluzione del settore, dalla costruzione all’innovazione, offrendo uno sguardo sul ruolo storico della città nel panorama ferroviario internazionale. Un’occasione per conoscere un aspetto fondamentale dell’identità industriale di Pistoia.

di Saverio Melegari Le radici della città affondano dentro una storia che è conosciuta in tutto il mondo e che – oggi e fino al prossimo mercoledì 25 febbraio –, è visibile nelle Sale Affrescate di palazzo comunale in piazza Duomo a Pistoia, in una mostra che ripercorre più di un secolo dell’evoluzione del modo di costruire, innovare ed esportare treni ad ogni latitudine. L’esposizione si intitola ’1905-2025: centoventi anni di industria ferroviaria a Pistoia ’, ovvero uno spazio dedicato a questo lungo percorso manifatturiero che tratteggia l’evoluzione di una realtà produttiva unica nel suo genere, capace di attraversare epoche, crisi e trasformazioni mantenendo un ruolo centrale nell’economia locale e nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Un viaggio nel tempo. Pistoia: centoventi anni di industria ferroviaria

