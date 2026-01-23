Tutti i dubbi sul Board of peace | chiaro chi decide non cosa farà

Il Board of Peace, istituito recentemente su iniziativa del presidente Donald Trump, rappresenta un nuovo organismo internazionale che solleva diverse domande sulla sua composizione e funzioni. In questo articolo si chiariscono i ruoli e le decisioni associate a questa struttura, offrendo un quadro preciso e obiettivo su chi deciderà e come si inserisce nel contesto globale.

Roma, 23 gen. (askanews) – Il Board of Peace, il nuovo organismo internazionale voluto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nasce circondato da molti dubbi, remore, e potenziali controversie. Alla cerimonia di adesione, svoltasi a Davos, l’Europa era sostanzialmente assente: nessuno tra i principali Paesi dell’Unione ha aderito, ad eccezione dell’Ungheria di Viktor Orban, il grande ‘disturbatore’ in casa europea. Lo statuto del Board of Peace getta poca luce sulla sulla reale natura dell’iniziativa, sui suoi scopi effettivi e sulla sua capacità di incidere concretamente nei conflitti internazionali.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Board of Peace: cosa farà l'Italia e chi ha già detto sì a Trump

Board of peace per Gaza, Netanyahu dice sì a Trump: cosa farà Giorgia Meloni?

