Meloni | Sul Board of Peace serve tempo ci sono incompatibilità con la Costituzione Con Trump abbasso i toni ma non sono remissiva

Il governo italiano ha chiarito che l’Italia non può partecipare al Board of Peace per Gaza, organizzazione internazionale guidata dagli Stati Uniti e alternativa all’ONU, a causa di incompatibilità con la Costituzione. Meloni ha sottolineato che il processo richiede tempo e che, pur abbassando i toni rispetto a Trump, mantiene una posizione ferma e non remissiva. La decisione riflette l’equilibrio tra impegni internazionali e rispetto delle norme nazionali.

L’Italia non può aderire al Board of Peace per Gaza, cioè l’organizzazione internazionale a guida statunitense – di fatto alternativa all’Onu – istituita dal presidente degli Stati Uniti con l’obiettivo di ricostruire la Striscia di Gaza. Almeno per ora. Giorgia Meloni l’ha ufficializzato durante la puntata per i 30 anni di Porta a porta su Rai 1, confermando i dubbi emersi nelle scorse ore. “C’è per noi un problema costituzionale di compatibilità perché dalla lettura dello statuto è emerso che ci sono alcuni elementi di incompatibilità con la nostra Costituzione. Questo non ci consente di firmare sicuramente domani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

