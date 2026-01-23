Truffa sul marketplace sui social | napoletano in manette

I carabinieri di Osimo, in provincia di Ancona, hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 51 anni originario di Napoli. Condannato definitivamente, l’uomo era coinvolto in una truffa sul marketplace dei social media. L’operazione rientra nelle attività di contrasto alle frodi online e alla criminalità digitale, evidenziando l’importanza di vigilare su transazioni e acquisti su piattaforme social.

I carabinieri di Osimo, in provincia di Ancona, hanno eseguito nei giorni scorsi un ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Ancona nei confronti di un 51enne, originario della provincia di Napoli e residente a Osimo, condannato in via definitiva per una truffa online legata alla vendita di pezzi di ricambio sui social. Un uomo di 51 anni di Napoli è stato arrestato dai carabinieri di Osimo, in provincia di Ancona, in quanto condannato per una truffa online legata alla vendita di pezzi di ricambio sui social. I carabinieri della stazione di Osimo, in provincia di Ancona, hanno arrestato mercoledì scorso un uomo di 51 anni, originario della provincia di Napoli, condannato in via definitiva per una truffa.

