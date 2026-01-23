Vende pezzi di ricambio sui social ma è una truffa | condannato 51enne napoletano

Un uomo di 51 anni di Napoli è stato arrestato dai carabinieri di Osimo, in provincia di Ancona, in quanto condannato per una truffa online legata alla vendita di pezzi di ricambio sui social. La condanna definitiva riguarda un episodio avvenuto nel marzo 2021, evidenziando l’importanza di prestare attenzione a transazioni digitali e acquisti su piattaforme social.

I carabinieri della stazione di Osimo, in provincia di Ancona, hanno arrestato mercoledì scorso un uomo di 51 anni, originario della provincia di Napoli, condannato in via definitiva per una truffa online commessa nel marzo 2021. L'uomo dovrà scontare otto mesi di reclusione agli arresti domiciliari. Il soggetto, come emerso dalle indagini, aveva messo in vendita attraverso il marketplace di un social network alcuni pezzi di ricambio per auto a un prezzo particolarmente vantaggioso. Un utente aveva pagato 250 euro effettuando una ricarica su una carta di credito prepagata riconducibile al venditore.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Fa un bonifico da 500 euro per i pezzi di ricambio dell'auto ma è una truffa: tre denunceUn'operazione dei Carabinieri di Vigatto ha portato alla denuncia di tre persone coinvolte in una truffa, dopo aver effettuato un bonifico di 500 euro per pezzi di ricambio auto che si sono rivelati inesistenti.

Vende pezzi di ricambio online, incassa e sparisce. Adesso è agli arresti domiciliariUn noto commerciante online di ricambi auto è stato arrestato agli arresti domiciliari su ordine del Tribunale di Ancona.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Buy targhetta off white prezzo Shop Zip Tie Tag Off White IN VENDITA PicClick IT; Vende un'auto inesistente e intasca più di 13.000 euro; Truffa automobilistica, uomo paga 13.500 euro per auto inesistente; Le auto rubate ai migranti vengono vendute per pezzi di ricambio (Video).

Vende pezzo di ricambio per auto sui social ma è una truffa, 51enne ai domiciliari(ANSA) - ANCONA, 23 GEN - I carabinieri della stazione di Osimo (Ancona) hanno arrestato mercoledì scorso un uomo di 51 anni, originario della provincia di Napoli ma residente a Osimo, condannato in v ... msn.com

Osimo, vende pezzi di auto online ma non li consegna: arrestatoA seguito di condanna definitiva, l’arrestato dovrà scontare 8 mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare ... centropagina.it

Vendesi Pezzi di Ricambio Per Nissan Juke 1a Serie 1.5 DCi Ministry of Sound 2014 Scheda Tecnica: Cilindrata:1.5 dCi - (81KW) Alimentazione: Diesel Codice motore: K9K Euro: 5 Cambio: Manuale Informazione Per Ricambi e Disponibilità in Pri facebook