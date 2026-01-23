Trovato con banconote false e una pistola modificata arrestato un 28enne

Un uomo di 28 anni, Francesco Sabella di Menfi, è stato arrestato dai carabinieri nell’ambito di un’indagine della procura di Marsala. L’operazione ha portato al sequestro di banconote false e di una pistola modificata, elementi che hanno contribuito all’arresto. L’indagine prosegue per approfondire eventuali responsabilità e attività illecite collegate.

Un 28enne di Menfi, Francesco Sabella, è stato arrestato dai carabinieri nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura di Marsala. Il giovane, indagato per truffa e spendita di monete false, durante una perquisizione condotta dai militari di Petrosino e Menfi, è stato trovato in possesso di una pistola “scacciacani” modificata e resa funzionante. L’arma era nascosta all’interno di un forno collocato sul balcone dell’abitazione. Nel corso della perquisizione sono state rinvenute anche 23 banconote da 100 euro contraffatte e 17 munizioni calibro 7,65, sei delle quali già inserite nel caricatore della pistola.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

