San Cristoforo minorenne arrestato | aveva una pistola modificata e le munizioni

Durante un'operazione di controllo nel capoluogo etneo, i Carabinieri di Catania hanno arrestato un minorenne per aver posseduto una pistola modificata e munizioni illegali, nel quadro di un potenziamento dei servizi di sicurezza contro il traffico di armi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli rafforzati contro il traffico di armi nel capoluogo etneo. Nell’ambito di una più ampia strategia di intensificazione dei servizi di pattugliamento e controllo del territorio, mirata in particolare alla prevenzione e repressione dei reati legati alla circolazione illegale di armi, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania hanno tratto in arresto un minorenne catanese con l’accusa di detenzione abusiva di arma clandestina e munizioni. Le indagini nel quartiere San Cristoforo. L’operazione è scaturita da una complessa attività investigativa, che ha permesso ai militari dell’Arma di raccogliere elementi informativi rilevanti sulla possibile presenza di un’arma illegale all’interno dell’abitazione del giovane, situata nel quartiere San Cristoforo, area centrale della città. Dayitalianews.com

Catania, nasconde pistola a salve modificata: arrestato un minorenne - CATANIA – Arrestato per “detenzione abusiva di arma clandestina e munizioni”. livesicilia.it