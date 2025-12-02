Giro d’Italia 2026 il percorso della tappa che passerà dal novarese e arriverà a Verbania

Saranno 186 chilometri, prevalentemente in piano, ma con qualche strappo finale.Si configura così la 13esima tappa del Giro d'Italia 2026, che partirà venerdì 22 maggio da Alessandria e terminerà a Verbania, proprio sul lungolago. Ieri, lunedì 1° dicembre, è stato svelato il percorso completo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Altre letture consigliate

Leggi su Tgr Abruzzo Due tappe abruzzesi per il Giro d'Italia Presentate le tappe del Giro d'Italia 2026. C'è anche l'arrivo sulla Majella nel tracciato della corsa rosa - facebook.com Vai su Facebook

Giro d’Italia 2026: From Bulgaria to Rome, with 50,000 metres of elevation gain giroditalia.it/en/news/giro-d… . Giro d’Italia 2026: dalla Bulgaria a Roma, un percorso esigente con 50.000 metri di dislivello giroditalia.it/news/giro-dita… #GirodItalia Vai su X

Giro d’Italia 2026: tutte le insidie del percorso - Con le salite più belle, come al solito, concentrate nell’ultima settimana. Da bikeitalia.it

Giro d'Italia 2026, la partenza dalla Bulgaria e l'arrivo a Roma: ecco il percorso - Un Giro d'Italia 2026 ancora all'insegna dell'estero quello presentato ieri a Roma all'Auditorium Parco della Musica. Riporta msn.com

Diretta presentazione Giro d’Italia 2026/ Tappe e percorso: Pila e Giau salite decisive (1° dicembre 2025) - Diretta presentazione Giro d’Italia 2026 streaming video tv: oggi lunedì 1° dicembre 2025 svelate le 21 tappe e il percorso della prossima Corsa Rosa. Da ilsussidiario.net

Giro d'Italia 2026 di nuovo a Pila, ora è ufficiale - Barthélemy, Doues, Lin Noir e Verrogne per arrivare ai 1800 metri di Pila ... Secondo rainews.it

Le tappe del Giro d'Italia 2026: il percorso dalla Bulgaria a Roma e le date - Da Nessebar fino alla capitale, passando per per la Calabria, Napoli, il Blockhaus, i muri marchigiani, la crono di Viareggio e le Cinque Terre. Secondo msn.com

Giro d’Italia 2026, svelato il percorso: il via dalla Bulgaria, l’arrivo ancora a Roma. Date e tappe - Oggi è stato svelato il percorso del Giro d'Italia 2026, che scatterà dalla Bulgaria venerdì 8 maggio e si chiuderà a Roma domenica 31 maggio. Secondo fanpage.it