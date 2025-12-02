Giro d’Italia 2026 il percorso della tappa che passerà dal novarese e arriverà a Verbania

Novaratoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Saranno 186 chilometri, prevalentemente in piano, ma con qualche strappo finale.Si configura così la 13esima tappa del Giro d'Italia 2026, che partirà venerdì 22 maggio da Alessandria e terminerà a Verbania, proprio sul lungolago. Ieri, lunedì 1° dicembre, è stato svelato il percorso completo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

