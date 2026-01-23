Torna a nuova vita il Teatro storico Girolamo Magnani di Fidenza

Il Teatro storico Girolamo Magnani di Fidenza, con la sua facciata neoclassica caratterizzata da un portico a tre arcate e finestre sormontate da medaglioni con busti di musicisti e compositori, torna a nuova vita grazie a un intervento di restauro. La riqualificazione preserva l’identità storica dell’edificio, ponendo le basi per future attività culturali e artistiche nel territorio.

La facciata neoclassica scandita da un portico a tre arcate sopra il quale si aprono cinque finestre sormontate da lunette che ospitano medaglioni con busti di musicisti e compositori. Lo stemma di Fidenza sopra la finestra centrale. Il foyer rivestito di stucchi a finto marmo decorato con fregi.

