Torinesi cacciati di casa per oltre 30mila turisti a notte | quali sono i quartieri in ostaggio degli affitti brevi
A Torino, l’aumento degli affitti brevi ha trasformato alcuni quartieri, spesso a scapito della comunità locale. Oggi, più che con lavori edilizi, cambiare il volto di un’area può avvenire attraverso piattaforme online che favoriscono gli affitti temporanei. Questa dinamica ha portato a una crescente pressione sugli abitanti e a una modifica della vita urbana, sollevando questioni di equilibrio tra turismo e tutela del patrimonio residenziale.
A Torino per cambiare il volto di un quartiere non servono più gru o cantieri: basta una piattaforma online. Negli ultimi anni, mentre la città perdeva residenti e i contratti di locazione a lungo termine, sempre più rari e costosi, diventavano un miraggio, gli alloggi destinati ad Airbnb e agli.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Affitti brevi o tradizionali? Quali rendono di più, gli aumenti delle tasse e i vantaggi per i propiretari di casa
Leggi anche: Affitti brevi, lotta alle case per turisti in Italia: da 400 a 10mila euro di multa
Argomenti discussi: Torinesi cacciati di casa per oltre 30mila turisti a notte: quali sono i quartieri in ostaggio degli affitti brevi.
Nei primi anni del Novecento, era diventata consuetudine per i giovani popolani dell’epoca di radunarsi la notte sotto i Portici Meridionali, in piazza del Duomo. Chiuse le osterie, sprangate le porte dei boeucc, cacciati fuori gli ultimi gaina dai trani, i giovani sci - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.