Torinesi cacciati di casa per oltre 30mila turisti a notte | quali sono i quartieri in ostaggio degli affitti brevi

A Torino, l’aumento degli affitti brevi ha trasformato alcuni quartieri, spesso a scapito della comunità locale. Oggi, più che con lavori edilizi, cambiare il volto di un’area può avvenire attraverso piattaforme online che favoriscono gli affitti temporanei. Questa dinamica ha portato a una crescente pressione sugli abitanti e a una modifica della vita urbana, sollevando questioni di equilibrio tra turismo e tutela del patrimonio residenziale.

