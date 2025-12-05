Il dibattito sugli affitti brevi continua a intensificarsi. Dopo Firenze, anche Milano interviene con norme più rigide per contenere un fenomeno che negli ultimi anni ha trasformato quartieri, comportamenti e dinamiche del mercato immobiliare. Nel mirino finiscono soprattutto le keybox, le cassette porta-chiavi utilizzate per il check-in autonomo, diventate simbolo visibile della diffusione delle locazioni turistiche. Sempre più amministrazioni locali stanno infatti valutando interventi mirati per governare un settore percepito come poco controllato e spesso in conflitto con il diritto all’abitare, l’ordine urbano e la sicurezza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Affitti brevi, lotta alle case per turisti in Italia: da 400 a 10mila euro di multa