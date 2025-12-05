Affitti brevi lotta alle case per turisti in Italia | da 400 a 10mila euro di multa
Il dibattito sugli affitti brevi continua a intensificarsi. Dopo Firenze, anche Milano interviene con norme più rigide per contenere un fenomeno che negli ultimi anni ha trasformato quartieri, comportamenti e dinamiche del mercato immobiliare. Nel mirino finiscono soprattutto le keybox, le cassette porta-chiavi utilizzate per il check-in autonomo, diventate simbolo visibile della diffusione delle locazioni turistiche. Sempre più amministrazioni locali stanno infatti valutando interventi mirati per governare un settore percepito come poco controllato e spesso in conflitto con il diritto all’abitare, l’ordine urbano e la sicurezza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Argomenti simili trattati di recente
In vendita su un network immobiliare, viene proposto come soluzione per affitti brevi. La denuncia del Comitato che si batte per arginare il fenomeno: «Come ha potuto ottenere l’abitabilità?» - facebook.com Vai su Facebook
Anche a Milano saranno vietate le “keybox” contro gli affitti brevi Vai su X
Affitti brevi, lotta alle case per turisti in Italia: da 400 a 10mila euro di multa - Milano segue Firenze nella stretta sugli affitti brevi: stop alle keybox da gennaio 2026, nuove regole, sanzioni e controlli più severi ... Lo riporta quifinanza.it
Affitti brevi al 21% (una casa), su il valore della casa da escludere da Isee. Detrazioni per i libri scolastici - Accordo nella maggioranza per un miliardo di euro in più sulla manovra che il Mef dovrà trovare. Si legge su huffingtonpost.it
La Spagna rafforza la lotta contro gli affitti brevi: Airbnb costretta a bloccare oltre 65 mila annunci irregolari - Le autorità spagnole contestano tre principali irregolarità che renderebbero questi annunci non conformi: l’assenza della licenza obbligatoria, la presenza di codici identificativi errati e la mancata ... Riporta milanofinanza.it
Anche a Milano saranno vietate le “keybox” contro gli affitti brevi - Il consiglio comunale di Milano ha deciso di vietare le “keybox”, cioè quelle scatoline che si aprono con una combinazione molto usate negli affitti brevi per la comodità di poter lasciare le chiavi a ... Segnala ilpost.it
Cedolare secca affitti brevi, trovato l’accordo. Quanto si pagherà? - Si trova l'accordo per la cedolare secca sugli affitti brevi, per prima e seconda casa resta tutto come quest'anno. Scrive money.it
Affitti brevi, Confedilizia contro la Regione “Provvedimenti ideologici” - L'intervento di Antonino Coppolino, presidente Confedilizia Piacenza Gli affitti brevi sono divenuti, ... Lo riporta piacenzasera.it