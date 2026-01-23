TNA | Clamoroso tradimento nel System nel giorno dell’addio di JDC

La notte ha segnato l’addio di JDC alla TNA, chiudendo una lunga esperienza nel wrestling. In questa occasione, si è verificato un sorprendente tradimento all’interno del gruppo System, che ha scosso gli equilibri già precari. Con il ritiro di JDC dal ring, si apre una nuova fase per il protagonista e per l’intera federazione, lasciando spazio a nuovi sviluppi e tensioni.

Quella di stanotte è stata l’ultima sera di JDC in TNA e come membro effettivo del System come conseguenza del suo ritiro dal ring. Era stato anticipato prima della puntata di iMPACT che JDC avrebbe presentato un nuovo membro, designato per prendere il suo posto e questo è avvenuto come atto conclusivo della puntata, ma nessuno si sarebbe aspettato quanto è accaduto. Moose fuori. Subito dopo il main event tra Jeff Hardy e Mustafa Alì il System al completo ha preso la via del ring e JDC ha preso la parola ringraziando i fan per l’affetto e il sostegno ricevuto a Genesis per il suo ultimo match. L’ex Fandango ha poi sottolineato come quel momento non fosse per lui, ma per celebrare il nuovo arrivato nella stable, scelto personalmente da lui per assicurare un futuro roseo al suo gruppo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

