TNA | JDC appende gli stivali al chiodo Sconfitta contro Eddie Edwards nel suo ultimo match

Johnny Dango Curtis, noto anche come Fandango in WWE, si è ritirato dal wrestling professionistico durante l’evento TNA Genesis. La sua carriera si conclude con una sconfitta contro Eddie Edwards, segnando il secondo ritiro rilevante del 2026 nel panorama delle arti marziali miste e del wrestling. Curtis ha lasciato il ring con una carriera ricca di momenti significativi, contribuendo al panorama sportivo e di intrattenimento.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.