TNA | JDC appende gli stivali al chiodo Sconfitta contro Eddie Edwards nel suo ultimo match
Johnny Dango Curtis, noto anche come Fandango in WWE, si è ritirato dal wrestling professionistico durante l’evento TNA Genesis. La sua carriera si conclude con una sconfitta contro Eddie Edwards, segnando il secondo ritiro rilevante del 2026 nel panorama delle arti marziali miste e del wrestling. Curtis ha lasciato il ring con una carriera ricca di momenti significativi, contribuendo al panorama sportivo e di intrattenimento.
Il secondo importante ritiro del 2026 è quello di Johnny Dango Curtis ( J.D.C. ), precedentemente conosciuto in WWE come Fandango, avvenuto nel PPV TNA Genesis. Sul card dell’evento c’era il suo match di ritiro, contro il compagno di fazione nei The System, Eddie Edwards. J.D.C. ed Edwards sono entrati insieme nel ring insieme agli altri membri dei The System: Moose, Alisha Edwards e Brian Myers. J.D.C. era visibilmente commosso mentre camminava verso il ring e ha mostrato il tatuaggio dedicato al defunto Windham Rotunda, noto al mondo come Bray Wyatt. Durante il match, Edwards ha messo J.D.C. in una sleeperhold, J. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
